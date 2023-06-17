17 июня, 11:00

Мантуров оценил новую Lada X-Cross 5 и рекомендовал автомобиль потребителям

В тест-драйве с вице-премьером поучаствовали президент "Автоваз" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел тест-драйв нового автомобиля "Автоваза" Lada X-Cross 5 и рекомендовал его потребителям к покупке, мнением он поделился в ходе запуска производства на бывшем заводе Nissan в субботу.

"Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в маневренности. Мягкие, очень комфортные тормоза. Достаточно приемистая в соответствии с классом машина. Поэтому рекомендую нашим потребителям", - прокомментировал Мантуров.

В тест-драйве с вице-премьером поучаствовали президент "Автоваз" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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