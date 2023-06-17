"Герофарм" вдвое увеличит инвестиции в производство и научные разработки

Генеральный директор компании Петр Родионов сообщил, что инвестировать в модернизацию и новые научные разработки позволяет в том числе выручка от зарубежных поставок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" в 2023 году в два раза увеличит инвестиции в расширение производственных мощностей и научные исследования и разработки. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Петр Родионов.

"В этом году предполагается в два раза увеличить инвестиции в расширение производственных мощностей. <…> Кроме этого, также в два раза возрастут инвестиции в научные исследования и разработки. Наш R&D центр работает над целым рядом лекарственных средств по различным нозологиям, в том числе для лечения тех заболеваний, по которым мы остаемся в сильной зависимости от импорта зарубежных медикаментов", - сказал он.

Родионов рассказал, что компания реализует проекты по модернизации производственной площадки в Пушкине и по строительству нового участка упаковки и розлива лекарственных препаратов в Оболенске, который планируется запустить в 2023 году. Глава компании отметил, что инвестировать в модернизацию и новые научные разработки позволяет в том числе выручка от зарубежных поставок.

"На сегодняшний день кроме Венесуэлы у нас подписаны контракты с Аргентиной, Эквадором, Филиппинами, Алжиром. Это контракты 2023 года. Еще ранее, в 2021 году, мы заключили контракт с Марокко, а в начале июня получили там первое регистрационное удостоверение на наш препарат инсулин гларгин. В перспективе 5-7 лет эти проекты в совокупности принесут компании порядка $300 млн", - подчеркнул он.

Кроме того, Родионов заверил, что особое внимание компания продолжает уделять эндокринологическому портфелю. "В наших планах выпускать все самые востребованные инсулины. В разработке сейчас находится шесть инсулиновых продуктов", - уточнил он. Собеседник агентства отметил, что "Герофарм" с самого начала развивала производство по принципу полного цикла - от синтеза молекулы до готовой лекарственной формы. Поэтому по субстанциям "Герофарм" полностью независима. Компания также заместила около 80% материалов и сырья, которые используются для производства субстанций и готовых лекарственных форм. По оборудованию производитель перешел на китайских и корейских партнеров.