Эксперт заявил, что долгожительство осложнит карьерный путь управленцев

При этом, по мнению спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, рост продолжительности жизни снизит дефицит кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Увеличение продолжительности жизни приведет к тому, что в России и других странах будут одновременно жить представители пяти поколений. Это обострит конкуренцию за руководящие посты в профессиональной среде, но поможет преодолеть дефицит кадров в России, считает специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он отметил, что в течение последнего 10-летия человечество в среднем стало жить на 20 лет дольше и этот рост продолжится.

"Это значит, что если человечество много тысяч лет жило в парадигме трех поколений, то те, кто сейчас сидят в зале, будут жить уже в контексте пяти поколений. Сейчас мы живем уже в контексте четырех поколений. Управленческую классическую карьеру будет сделать гораздо более сложно", - сказал Песков 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме, выступая на сессии "Борьба за таланты: кадровый суверенитет - 2023. Как удержать молодежь в России?".

"С другой стороны, [в России] была демографическая яма 1990-х годов, и те поколения, которые сейчас появляются на рынке труда, предельно малочисленны и очень ценны для страны", - добавил он.

Спецпредставитель президента считает, что в этих условиях России нужно отказаться от западного подхода к работе с талантами - принципа "воронки", позволяющего отбирать наиболее перспективные кадры из большого количества людей.

"[Нужно переходить] к модели, которую мы назвали "ракета", где можно распознать талант каждого человека и учиться строить команды, которые максимально талант каждого используют. Потому что иначе выиграть в соревновании с США, у которых бесконечное количество денег, и Китаем, у которого почти бесконечное количество людей, невозможно. Нам нужен свой ход", - добавил Песков.