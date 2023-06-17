РАТЭК: запрет на параллельный импорт Samsung и LG плохо отразится на рынке электроники

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антона Гуськова, "это сыграет на руку" компаниям из стран ЕАЭС, а российские компании будут поставлены в неконкурентные условия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Запрет на параллельный импорт смартфонов и мобильных устройств Samsung и LG негативно отразится на рынке потребительской электроники, разнообразие игроков и товаров - это залог стабильности рынка. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

"На наш взгляд, подобный запрет негативно отразится на рынке потребительской электроники. Разнообразие игроков и товаров - это залог стабильности рынка. Плохо, когда все китайское", - сказал он.

Кроме того, по его словам, "это сыграет на руку" компаниям из стран ЕАЭС. "Мы живем в едином экономическом и таможенном пространстве с ними, и данные товары будут попадать на российский рынок из сопредельных стран, но более дорого, а российские компании будут поставлены в неконкурентные условия" , - подчеркнул Гуськов.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил ТАСС, что АКИТ выступает за сохранение максимально широкого ассортимента смартфонов для граждан.

"Параллельный импорт был введен для того, чтобы гражданам был доступен максимально широкий ассортимент. Сейчас на рынке представлены все бренды и все модели телефонов: и корейские, и китайские. Каким из них отдавать предпочтение, решать должен потребитель", - отметил он.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им никак не уступают.