В Индии ожидают роста доли российской нефти в структуре импорта до 30% в 2023-2024 годах

Исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар считает, что России будет отводиться серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Индия в 2023-2024 годах доведет долю российской нефти в импорте до 30% с нынешних 20%, заявил исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар, выступая на ПМЭФ.

"Доля импорта российской нефти, которая составляла менее 2% в прошлом году, увеличилась в 10 раз, до 20%. Я ожидаю, что в текущем финансовом году (2023-2024 - прим. ТАСС) этот показатель достигнет 30%", - отметил он.

"Таким образом, гарантированно торговля между двумя странами будет расти еще сильнее и России будет отводиться серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии", - подытожил индийский специалист.

Россия по итогам апреля 2023 года, как и в два предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию, сообщала ранее ОПЕК. Как отмечала организация, Россия десятый месяц подряд является лидером по поставкам нефти, обеспечив в апреле 43% от общего объема импорта страной. Около 18% поставок обеспечил Ирак, 15% - Саудовская Аравия.