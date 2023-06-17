Продажи автомобиля Lada X-Cross 5 планируют запустить в III квартале 2023 года

В Минпромторге напомнили, что до конца года на мощностях предприятия планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей классов С и D

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Продажи нового автомобиля "Автоваза" Lada X-Cross 5 планируется начать в III квартале 2023 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Старт продаж Lada X-cross 5 запланирован на III квартал 2023 года", - отмечается в распространенном в субботу сообщении.

В министерстве напомнили, что до конца 2023 года на мощностях предприятия планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей классов С и D, а с 2024 года - начать локализацию производства.

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на заводе продолжат работать более 1,5 тыс. сотрудников. "Наличие такой готовой, квалифицированной команды служит залогом для реализации среднесрочных планов развития данной площадки. Имея в виду и углубление локализации модели Lada X-Cross 5, и организацию в 2024 году производства седана D-класса", - приводятся его слова в сообщении Минпромторга.