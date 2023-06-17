Силуанов посоветовал хранить сбережения в рублях

По словам главы Минфина, появляется много способов для этого

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вложения в рубль - хороший инструмент формирования сбережений, появляется много новых способов для этого. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой выложил в субботу в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"У нас появляется много новых инструментов в рублях - это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы - хороший инструмент", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ в рамках Стратегии развития финансового рынка до 2030 года разрабатывает добровольную программу долгосрочных сбережений, которая позволит гражданам получать дополнительный доход к госвыплатам после выхода на пенсию. В частности, средства граждан будут вкладываться в облигации федерального займа (ОФЗ), инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги.