Калужская область подписала на ПМЭФ инвестсоглашения на сумму более 76 млрд рублей

Регион оказался единственным в России, заключившим договор с Объединенными Арабскими Эмиратами

ТАСС, 17 июня. Делегация Калужской области на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на общую сумму более 76 млрд рублей. Об этом написал в своем Telegram-канале в субботу губернатор региона Владислав Шапша.

"По итогам форума Калужская область заключила 23 соглашения, из которых 14 инвестиционных на более чем 76 млрд рублей. Мы не только не снизили инвестактивность из-за санкций, но и сохранили седьмую позицию в Национальном инвестрейтинге, выдержав и преодолев последствия приостановки автокластера", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что меньше чем за год Калужская область смогла обзавестись новыми партнерами из Китая, Индии, стран Азии и Африки. "Калужская область - единственный российский регион на ПМЭФ-2023, заключивший договор со страной - гостем форума - Объединенными Арабскими Эмиратами", - отметил Шапша.

До конца года в регионе планируют открыть восемь новых, в том числе высокотехнологичных, предприятий, сообщил губернатор. По информации пресс-службы правительства региона, до 2031 года в Калужской области построят первый в России многофункциональный сафари-парк общей стоимостью 18 млрд рублей, а с компанией "Фармасинтез" подписали сразу три соглашения на сумму 20 млрд рублей, направленных на строительство крупнейшего комплекса по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм.