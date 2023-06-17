На Украине с 1 июля могут повысить тарифы на воду на 33%

Как сообщает украинское издание "Вести", представители компаний-поставщиков жалуются на убытки из-за роста цен на электроэнергию и затрат на оплату труда

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Тарифы на воду для населения на Украине могут повысить на 33% с 1 июля в связи с требованиями водоканалов. Как сообщило украинское издание "Вести", представители компаний-поставщиков жалуются на убытки из-за роста цен на электроэнергию и затрат на оплату труда.

По информации издания, необходимость повышения цен аргументируют тем, что убытки водопроводной отрасли в 2022 году составили 4,4 млрд гривен (более $120 млн), в текущем году - уже 3,4 млрд гривен (почти $93 млн). "Вести" также отмечают, что за последние 10 лет минимальная заработная плата в стране увеличилась в 5,5 раза, стоимость электроэнергии - в 5,2 раза, а тарифы на воду - в 2,9-4 раза.

Украинское правительство с 1 июня повысило почти в два раза цены на электроэнергию для населения. Новый тариф составил 2,64 гривны ($0,07) за кВт∙ч. Ранее на Украине действовал льготный тариф: население платило 1,44 гривны ($0,04) за кВт∙ч при потреблении менее 250 кВт∙ч в месяц и 1,68 гривны ($0,05) за кВт∙ч в случае использования более 250 кВт∙ч. Также в конце мая на Украине объявили о предстоящей отмене лимитов цен на электроэнергию для бизнеса. С 30 июня тариф на свет для предприятий будет формироваться без ограничений с учетом спроса и предложения.