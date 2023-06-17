Смоленская область и Белоруссия разработали совместный план развития до 2025 года

Стороны, в частности, намерены наладить кадровый обмен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Смоленской области совместно с представителями делегации Белоруссии разработали совместный план развития отношений до 2025 года, регион создаст новые точки роста для таких проектов, как "Стим-2" и "Белаз". Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора региона Василий Анохин.

"Между администрацией Смоленской области и правительством Республики Беларусь, а также Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Брестской областями заключены соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях. Разработан и реализуется совместный план мероприятий на 2023-2025 годы. Регион заинтересован в создании новых точек роста, а также в углублении взаимной интеграции и будет двигаться в данном направлении", - сказал Анохин.

Врио главы региона отметил, что в Смоленской области локализуются и активно развиваются промышленные предприятия с белорусским капиталом, в том числе "Бел лайт групп", которая запустила собственное производство LED-ламп в Смоленске. Кроме того, в регионе располагается рославльское предприятие "Стим-2", поставщик материалов и техники для дорожной разметки для России и Белоруссии, а также государств Европы, Азии, Америки и Африки. Концерн "Русэлпром" сотрудничает с "Белазом", обеспечивает полный цикл производства приводов "Белаз", проводит испытания и моделирует все возможные режимы работы самосвала, в 2023 году компания поставила продукцию на общую сумму более 1 млрд рублей. "Смоленская область всегда тесно сотрудничала с Республикой Беларусь. Это подтверждает растущий из года в год взаимный товарооборот, который по итогу 2022 года составил более 3,2 млрд долларов", - добавил врио главы региона.

Кадровый обмен

Делегации Смоленской области и Белоруссии договорились наладить сетевое обучение для выпуска кадров высокой квалификации текстильной промышленности

"Важное - это кадровый обмен, делаем сетевое обучение с Витебским университетом, готовят специалистов по легкой промышленности, много швейных фабрик на территории региона, но нужна высшая квалификация, поэтому взаимодействие наладим с нашим Смоленским государственным университетом, часть детей будет учится у нас, а часть - в Витебске", - сказал врио губернатора.

Как отметил Анохин, он обсуждал различные планы сотрудничества с полномочным послом Белоруссии, в том числе развитие взаимного туризма, детского отдыха. Кроме того, стороны будут развивать взаимные экспортные поставки. "Что касается поставок к нам, они дают льготные субсидии нашим импортерам. Нам это важно для завоза семян и племенного скота", - уточнил Анохин.