Источник прокомментировал возможный запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

По его словам, компания продолжит обслуживать устройства, купленные пользователями в России

МОСКВА, 17 июня./ТАСС/. Компания Samsung не прекращала и продолжит обслуживать устройства, купленные пользователями в РФ. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании", - уточнил источник.

Он подчеркнул, что компания и при приостановке продаж продолжила обслуживать и поддерживать российских клиентов компании.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им никак не уступают. Ранее он подчеркнул, что запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается.