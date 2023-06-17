Первые смарт-контракты с цифровым рублем могут быть во II половине года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в первую очередь цифровой рубль будет востребован в госфинансировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Первые смарт-контракты с использованием цифрового рубля могут пройти уже во втором половине 2023 года. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Смарт-контракт - это своеобразный "цифровой договор", который создается в блокчейн-сети. Технически это не простой файл, а программа, связанная с банковскими счетами. Она автоматически переводит деньги по договору, хранит и ведет всю историю деловых отношений, фиксирует каждое событие. При этом в блокчейне технически невозможно незаметно или "задним числом" изменить какую-либо информацию, то есть такие контракты и все действия, связанные с ними, прозрачны.

"Допускаю, что во второй половине текущего года уже появятся первые смарт-контракты с использованием цифрового рубля", - сказал Аксаков. По мнению парламентария, в первую очередь цифровой рубль будет востребован в госфинансировании. "Оно (государство) может довольно быстро включиться в процесс использования цифрового рубля для финансирования государственных проектов, все, что связано с государственным финансированием. Поскольку цифровой рубль позволяет государству более четко и более наглядно видеть, как используется то, что выделяет государство на разные проекты. И я думаю, что государство быстро задействует смарт-контракт для того, чтобы деньги шли на финансирование проектов и задач государственных именно в тот момент, когда действительно должно по контракту, по замыслу должно быть профинансировано использование цифрового рубля на тот или иной проект, на ту или иную программу. Так что государство может стать главным двигателем этого процесса. А дальше, когда практика наработается, вполне возможно, что и компании, и люди начнут активнее его использовать", - пояснил Аксаков.

Он также отметил, что на первом этапе россияне будут использовать цифровой рубль скорее из любопытства. "Граждане многие просто с интересом откроют цифровые кошельки в информационной системе Центрального банка и будут там какие-то обороты осуществлять. Но это все будет такое экспериментальное, может быть, любознательность граждан. Бизнес тоже будет, конечно, экспериментировать, посмотрит, как это работает", - сказал депутат.

По оценке Аксакова, закон о цифровом рубле будет принят Госдумой в весеннюю сессию. "Цифровой рубль будет узаконен уже, я надеюсь, в весеннюю сессию, мы над этим активно работаем. Значительные согласования, которые касаются принятия закона во втором - третьем чтении, пройдены, и, соответственно, он будет узаконен, как платежное средство, третья форма рубля", - заключил он.

Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле прошел в Госдуме только первое чтение. ЦБ заявил, что тестирование начнется только после того, как будет принята нормативная база. Позднее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что начало тестирования цифрового рубля придется отложить, так как законодательная база для его проведения пока не готова, а его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается.

О цифровом рубле

Банк России представил концепцию цифрового рубля в середине октября 2020 года. Цифровой рубль будет третьей формой денег, помимо наличных и безналичных рублей. Также он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Цифровые кошельки откроются на платформе ЦБ, а банки смогут заводить клиентам кошельки цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.