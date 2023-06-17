В Смоленской области внедрили меру поддержки для инвесторов с сфере импортозамещения

В 2024 году в регионе планируют увеличить финансирование фонда развития промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Инвесторы в Смоленской области получат земельные участки на льготных условиях, если на них будут располагаться импортозамещающие предприятия. О внедрении меры поддержки сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора региона Василий Анохин.

"[Внедрили] меру поддержки инвесторов по предоставлению им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Главное условие - на указанных участках должны располагаться импортозамещающие предприятия. В перечень импортозамещающей продукции вошли 128 позиций", - сказал Анохин.

Среди импортозамещающих предприятий врио главы региона отметил завод "Аналитприбор", производителя отопительной техники "Дорогобужкотломаш", компанию "Гагаринконсервмолоко", выпускающую сухие молочные продукты для детского питания и компоненты для них. Кроме этого, акцент делается на предоставлении льготных займов под 5% годовых. В 2024 году планируется увеличить финансирование регионального фонда развития промышленности. Занимающиеся импортозамещением резиденты площадок с особыми преференциальными режимами, среди которых индустриальные парки "Феникс" и "Сафоново", территория опережающего социально-экономического развития "Дорогобуж" и особая экономическая зона "Стабна", также имеют льготы в приобретении земли, находящейся в областной или муниципальной собственности.