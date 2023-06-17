В Ульяновской области до конца года намерены начать сборку оборудования для сельхозтехники

По словам губернатора региона Алексея Русских, на первом этапе планируют производить около 45 изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Белорусская компания "Полесье" до конца года начнет на территории Димитровградского индустриального парка "Мастер" в Ульяновской области сборку оборудования для сельхозтехники. Об этом сообщил ТАСС в субботу губернатор региона Алексей Русских в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Принято решение о создании производства на территории [Димитровградского] индустриального парка "Мастер". На первом этапе это будет прицепное и навесное оборудование для сельхозтехники. Все, что связано с обработкой почвы, внесением удобрений, с процессом засевания для российского рынка. В этом году уже планируется начать сборку", - сказал собеседник агентства.

Русских добавил, что на первом этапе будет производиться порядка 45 изделий. "Планируется очень большая степень локализации комплектующих. Делегация компании "Полесье" уже провела переговоры с десятками наших предприятий, которые будут являться поставщиками запчастей и комплектующих. И мы рассчитываем, что к концу 2024 года уровень локализации достигнет 90%", - пояснил он.

Губернатор уточнил, что на первом этапе Белоруссия будет поставлять комплекты на предприятие для осуществления сборки. "В последующем все, что связано с механообработкой, с металлом, с пластиком, будет производиться на наших ульяновских предприятиях. А на площадях компании уже будет финишная сборка осуществляться", - отметил Русских.

По словам главы региона, на первом этапе, пока речь идет о крупноузловой сборке, в предприятие ООО "Полесье машстрой" инвестируют около 300 млн рублей. На нем предполагается выпуск оборудования для внесения удобрений, почвообработки, посева, химической обработки, посадки и уборки овощей, кормозаготовки, приготовления и раздачи кормов, а также прицепов разного назначения. В сентябре 2019 года компания "Полесье" открыла в Димитровграде предприятие по производству игрушек. На сегодняшний день компания производит порядка 4 тыс. наименований игрушек, в их числе куклы, машинки, каталки, самокаты, скейтборды.