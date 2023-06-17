IT-дистрибьютор поддержал исключение Samsung и LG из параллельного импорта

По словам управляющего партнера группы компаний "F+tech Марвел" Алексея Мельникова, в сегменте смартфонов китайские производители более чем конкурентоспособны

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дочерняя компания "Марвел дистрибуции", занимающаяся производством IT-оборудования, "F+tech Марвел" выступает за исключение смартфонов Samsung и LG из параллельного импорта. Об этом сообщил ТАСС управляющий партнер группы компаний "F+tech Марвел" Алексей Мельников.

"Перечень параллельного импорта в том формате, в котором он существовал, свое дело уже сделал. Год назад была задача сохранить потребительский рынок, удержать цены, снизить обеспокоенность из-за возможного дефицита. Сейчас ситуация иная, такой огромный перечень уже не нужен. Мы и как IT-дистрибутор, и как российский производитель электроники поддерживаем инициативу по сокращению перечня", - сообщил Мельников.

Есть много брендов из Азии и даже Европы и Америки, продолжающих работать официально, отметил Мельников, не уточнив их названий. По его словам, в сегменте смартфонов китайские производители более чем конкурентоспособны.

"Исключение ряда брендов поможет им определиться - хотят они все-таки работать в России или нет, это как раз напрямую касается того же Samsung. Такая мера в том числе позволяет повысить сбор НДС, так как товары ввозятся из стран ЕАЭС, в значит, налоги платятся в бюджет тех стран, а также защищает российского потребителя, обеспечивая как доступ к современным технологиям, так и гарантию, сервисную поддержку и т. д", - отметил Мельников.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им никак не уступают.