Кузбасс на полях ПМЭФ заключил 15 соглашений с крупным бизнесом и регионами России

По словам губернатора Сергея Цивилева, достигнутые договоренности, в частности, нацелены на то, чтобы людям было удобно жить в Кемеровской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Кемеровская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила 15 соглашений с крупным бизнесом и регионами России в социальной, строительной, транспортной, торговой, научной и культурной сферах. Особое внимание уделили совместным проектам по развитию инфраструктуры всей Сибири, сообщил ТАСС в субботу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах ПМЭФ.

"В регионах Сибири должна быть общая стратегия развития. Успех нашего развития - в объединении. Мы все делаем, чтобы людям было удобно здесь жить, чтобы к нам хотели переезжать из других регионов. В приоритете - железнодорожная инфраструктура и пассажирские авиаперевозки. Для решения этих задач были подписаны соглашения с РЖД и "Аэрофлотом", - сказал Цивилев.

На полях форума также приняли решение о начале строительства транспортно-логистического центра "Кузбасс" совместно с РЖД, Минтрансом России и "Кузбасским транспортным терминалом". Как сообщалось ранее, первый этап ТЛЦ планируют завершить через два года. С "Аэрофлотом" стороны договорились расширять сеть межрегиональных перевозок. Это поможет развивать туристический потенциал региона.

Соглашения с частными компаниями

Договоренности с российскими компаниями направлены на диверсификацию экономики региона. "Опыт прошлых лет показывает, что такое сотрудничество способствует развитию различных отраслей промышленности, созданию новых рабочих мест и внедрению современных технологий в жизнь кузбассовцев", - сказал Цивилев.

Регион договорился с "Новапорт холдинг" развивать будущий аэропорт в Шерегеше. Ведется проектирование аэровокзального комплекса, которое планируют завершить до конца 2023 года. При этом компания уже согласилась приступить к строительству терминала.

"Корпоративный центр X5 (торговая сеть "Пятерочка") в рамках заключенных соглашений построит в Кузбассе распределительные центры, а также создаст новый формат хард-дискаунтеров "Чижик". "Почта Банк" будет повышать доступность финансовых услуг для жителей региона. В Кузбассе также обсудили с компанией перспективы запуска кредитования индивидуального жилищного строительства.

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана займется разработкой проектов для предприятий Кузбасса по очистке сточных вод, подготовке углеродной отчетности, экологическому мониторингу и снижению выбросов загрязняющих веществ.

Еще одно соглашение заключили с АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" по сопровождению технологических предприятий области. Также компании смогут получать целевое безвозвратное финансирование, если выиграют в грантовых программах центра.

Утилизация метана

Кемеровская область вместе с "Газпромом" будет заниматься извлечением и утилизацией метана угольных пластов при заблаговременной дегазации. Это повысит безопасность при разработке пластов. Правительство Кузбасса уже готово проработать с угольными компаниями вопрос организации таких проектов.

Планируется, что "Газпром" будет собирать метан угольных пластов на месторождениях, оборудованных системами заблаговременной дегазации. Кроме того, региональные власти будут содействовать развитию рынка сбыта продуктов из метана угольных пластов, в том числе путем его использования в качестве газомоторного топлива.

Совместные проекты Сибири

Выступая на полях ПМЭФ, Сергей Цивилев подчеркнул, что регионам Сибири необходимо объединять усилия, в том числе для решения проблем внутри каждого из них. В качестве председателя Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Цивилев подписал несколько соглашений о сотрудничестве с частными корпорациями. Так, МАСС и Международная светотехническая корпорация "БЛ Групп" договорились о комплексной модернизации и создании систем освещения в Сибири с применением механизма государственно-частного партнерства. В ближайшее время планируют обновить системы освещения населенных пунктов, автомобильных дорог, промышленных предприятий и социальных объектов.

Вместе с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов планируется развивать экономику и социальные сферы, межрегиональные связи, деловой климат и инвестиционную привлекательность регионов, которые сейчас входят в МАСС. Речь идет о республиках Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях.