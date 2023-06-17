В Ульяновске первые производства в технопарке "Электроник" планируют открыть в 2024 году

На первом этапе объем инвестиций составит около 800 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Открытие первых производств создаваемого в Ульяновске технопарка "Электроник" ожидается в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума губернатор региона Алексей Русских.

"Уже около 30 резидентов заявилось. По трем резидентам подписаны предварительные договоры. Будем задачу ставить, чтобы в 2024 году заработали первые производства", - сказал собеседник агентства.

Русских уточнил, что на первом этапе объем инвестиций в технопарк составит порядка 800 млн рублей. "А дальше, если проект хорошо пойдет, будем его масштабировать", - пояснил он.

Губернатор добавил, что на сегодняшний день ведется работа по приобретению производственных площадей для технопарка. "На первом этапе это около 10 тыс. кв. м. Подбираем оборудование, которое необходимо резидентам. Мы создаем для них максимально комфортные условия, чтобы резиденты как можно быстрее могли развернуть промышленное производство, не вкладывая больших капиталов в оборудование", - отметил он.

По словам Русских, в начале 2023 года Ульяновская область прошла конкурсный отбор на выделение федеральных средств для создания технопарка. "На данный момент осуществляется аккредитация создаваемого промышленного технопарка и управляющей компании [АО "Корпорация развития Ульяновской области"] согласно требованиям постановления правительства для включения в единый реестр промышленных технопарков. Направленный пакет документов находится на рассмотрении Минпромторга России, ожидаемый срок - 1 июля этого года", - сказал собеседник агентства.

Проект по созданию промышленного технопарка в сфере электроники в Ульяновской области прорабатывается при поддержке госкорпорации "Ростех" и Министерства промышленности и торговли России. Предполагается, что промышленный технопарк станет ядром для перспективного развития радиоэлектронного кластера региона.