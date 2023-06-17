FT: ЕЦБ предупредил Еврокомиссию, что изъятие активов РФ может пошатнуть доверие к евро

По данным газеты, возможность передачи Киеву замороженных в странах Запада активов РФ активно обсуждается как на уровне ЕС, так и отдельными союзниками Украины

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность. Об этом в пятницу вечером сообщила газета Financial Times.

По словам источников издания, банк в частном порядке информировал представителей ЕК о том, что даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков. По их словам, такой шаг способен существенно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны "Группы семи" (G7). Возможность передачи Киеву замороженных в странах Запада активов РФ активно обсуждается как на уровне ЕС, так и отдельными союзниками Украины.

"Последствия могут быть заметными. Это может привести к диверсификации резервов с отказом от активов, номинированных в евро", - говорится в сообщении ЕЦБ, с которым ознакомилось издание. FT добавляет, что в банке, который отказался от официальных комментариев, также обеспокоены возможностью "диверсификации торговли".

По словам европейского дипломата, с которым беседовали сотрудники FT, союзники ЕС едины в том, что было бы правильно передать Украине российские активы, однако это "крайне сложно" сделать. "Нельзя игнорировать принцип верховенства закона. А если какое-то юридическое обоснование найти удастся, то каковы будут последствия для репутации евро как мировой валюты?" - заявил он.

12 мая правительство Бельгии опубликовало заявление о том, что направит на поддержку Украины €92 млн, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране €250,6 млрд активов России. €92 млн - менее 15% от всех полученных Бельгией в 2022 году налогов от операций с российскими активами. Половину этой суммы потратят на оружие, а оставшуюся часть - на гуманитарную помощь. Общая сумма, поступившая в бюджет королевства от этих налогов, составляет €625 млн.

4 мая бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо на пресс- конференции со своим голландским коллегой Марком Рютте и украинским президентом Владимиром Зеленским в Гааге пообещал "использовать для помощи Украине €200 млн из доходов от российских активов". 10 апреля глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью газете Le Soir, что только на площадке Euroclear Бельгия заморозила €250,6 млрд российских активов, доходы этого депозитария от их реинвестиции составили в 2022 году €821 млн и еще €734 млн в первом квартале 2023 года.