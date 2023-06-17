На Алтае первые объекты туркомплекса "Новые вершины" планируют открыть к 2025 году

Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Первые объекты крупного туристического инвестиционного проекта "Новые вершины" начнут появляться в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" на Алтае к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в субботу губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Там проект большой, больше чем на 10 млрд рублей. Он разбит поэтапно. Через два-три года уже первые объекты начнут появляться, к 2025 году. На предыдущих форумах мы также договорились о том, что будут реализовываться новые объекты в той же "Белокурихе" - мы развиваем этот курорт, у него хорошие перспективы", - сказал он.

В мае 2023 года начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщал, что объем заявленных к реализации проектов особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" на Алтае превысил 23 млрд рублей. Известно, что уже обеспечена работоспособность всех инженерных сетей, подписано соглашение с 33 резидентами.

"Бирюзовая Катунь" расположена в Алтайском районе Алтайского края на левом берегу Катуни. Общая площадь - 3,3 тыс. га. Ежегодно ОЭЗ посещают около 350-400 тыс. человек.