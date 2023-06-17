17 июня, 14:33
ПМЭФ

Рязанская область подписала на ПМЭФ инвестсоглашения на сумму более 70 млрд рублей

По словам главы региона Павла Малкова, инвестиции, в частности, направят на создание новых предприятий в промышленности и сельском хозяйстве

ТАСС, 17 июня. Делегация Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме заключила инвестиционные соглашения на общую сумму более 70 млрд рублей, сообщил в субботу губернатор региона Павел Малков.

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"Завершили работу на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Заключили более 50 соглашений, большая часть - новые инвестпроекты в Рязанской области. Общая сумма вложений в экономику региона составит около 70 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Малков отметил, что инвестиции пойдут в создание новых предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, запланированы инфраструктурные проекты, а также проекты в сфере цифровизации и туризма. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургРязанская областьМалков, Павел ВикторовичПМЭФ
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