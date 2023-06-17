В ЦБТ сообщили, что свыше 40% фитнес-центров используют биометрию на своих объектах

По данным Центра биометрических технологий, в ближайшие два года доля таких фитнес-центров увеличится до 49%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 40% фитнес-центров используют биометрические технологии на своих объектах, а в ближайшие два года их доля может увеличиться до 49%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) по итогам вебинара по использованию биометрии в фитнес-центрах.

"По результатам анкетирования более 41% опрошенных представителей фитнес-центров используют биометрию на своих объектах", - рассказали в пресс-службе.

Согласно представленным данным, в ближайшие два года доля таких фитнес-центров увеличится до 49%. По мнению генерального директора ЦБТ Владислава Поволоцкого, это является серьезным показателем, который демонстрирует интерес к технологии и готовность использовать ее на своих объектах. "Фитнес-сегмент изначально был одним из самых активных в использовании биометрии. Мы связываем это с динамичным потоком посетителей в определенные часы, необходимостью исключить очереди на входе, обеспечив достоверную идентификацию личности", - добавил он.

Поволоцкий подчеркнул, что одной из главных задач является бесшовный переход на новые правила работы с биометрией, а также необходимо, чтобы индустрия смогла работать с технологиями и дальше, а цены аккредитованных компаний остались доступными. "Мы сейчас ведем такой диалог с отраслью, помогаем методически и нормативно пройти этот путь", - подчеркнул он.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отметила, что увеличивать число клубов с использованием биометрии будут именно крупные сети. "В условиях жесткой конкуренции сетевым центрам требуется создавать максимально комфортные условия работы с клиентами. Это достигается за счет организации сервиса, в том числе и тех возможностей, которые открывает биометрия", - рассказала Киселева.

Опрос проводился совместно с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии с конца мая по начало июня 2023 года.