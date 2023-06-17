Врио главы Омской области предложил увеличить регионам дотации на бюджетное выравнивание

По словам Виталия Хоценко, в регионе уровень бюджетной обеспеченности составляет 0,78, в то время как достаточным показателем считается 0,9

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко выступил с инициативой увеличить дотации на бюджетное выравнивание тем субъектам России, которые собирают много налогов, и лишь меньшая часть из них остается региону.

"Мы работаем с правительством России, Советом Федерации над увеличением дотаций на бюджетное выравнивание. Мы считаем, что абсолютно справедливо с нашей стороны поднимать этот вопрос. Сегодня на территории области собирается 300 млрд рублей налогов в бюджетную систему Российской Федерации в целом, включая федеральные, региональные, местные налоги. Но только 37% от этих налогов остается на территории Омской области", - рассказал Хоценко ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума в субботу.

Он подчеркнул, что в результате в Омской области относительно невысокий уровень бюджетной обеспеченности. "С учетом выравнивания уровень бюджетной обеспеченности составляет у нас 0,78, тогда как самодостаточным регион сегодня считается при уровне 0,9", - уточнил Хоценко.

По его мнению, регион генерирует достаточно большое количество налогов, и это должно учитываться при осуществлении бюджетного выравнивания, чтобы довести Омскую область до самодостаточного уровня. "И мы сегодня находим понимание по этой теме и в правительстве России, и в Совете Федерации. Мы рассчитываем на это решение, оно очень важно сегодня не только для нас, еще ряд регионов есть, которые имеют такую даже не проблему - такую возможность", - отметил Хоценко.

Региональные власти также рассчитывают повысить доходы за счет развития крупных предприятий, привлечения новых инвесторов и возвращения в регион тех компаний, которые перерегистрировались в других субъектах России. "Мы ведем переговоры с тремя крупными компаниями по поводу возвращения", - подытожил врио главы Омской области.