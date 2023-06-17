МТС считает, что запрет параллельного импорта Samsung может вызвать рост "серых" поставок

При этом в компании отметили, что за последний год потребители переориентировались на китайские бренды, поэтому возможный запрет не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Запрет параллельного импорта смартфонов Samsung может привести к бесконтрольному росту "серых" поставок гаджетов в Россию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

"Доля продаж южнокорейского бренда Samsung продолжает сокращаться, например, за последний год она снизилось более чем в два раза. Тем не менее, запрет может привести к росту бесконтрольного серого импорта", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что за последний год потребители переориентировались на китайские бренды, поэтому возможный запрет на поставку Samsung не окажет значительного влияния на российский рынок смартфонов.

ТАСС также направил запросы в "Мегафон", "Билайн", Tele2.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им никак не уступают.