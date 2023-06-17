Кировская область рассчитывает стать центром станкостроения России

По словам главы региона Александра Соколова, Сбербанк выразил готовность выступить партнером при строительстве кампуса по теме станкостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Кировская область готовит заявку на строительство кампуса мирового уровня и рассчитывает стать центром станкостроения в России. Об этом сообщил ТАСС в субботу губернатор региона Александр Соколов в кулуарах XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Мы [готовим заявку на строительство] кампуса мирового уровня - современного университета, который сможет для нашей молодежи создать перспективу реализации в Кировской области. Мы [планируем создать] инженерную школу по станкостроению, потому что нельзя добиться экономического суверенитета, если страна не делает станки. А у нас есть компетенции по этому поводу, нам нужны инженеры, мы решили этой проблемой заняться, чтобы Киров стал центром станкостроения России", - сказал Соколов.

Он отметил, что Сбербанк готов выступить партнером при строительстве кампуса по теме станкостроения. Об этом говорилось, в частности, во время подписания соглашения о сотрудничестве со Сбербанком на полях ПМЭФ.

Ранее Соколов неоднократно отмечал, что в Кировской области хорошая база, развита оборонная промышленность, в которой заняты десятки тысяч людей, есть вузы, которые готовят в том числе инженерные кадры. Однако промышленность испытывает кадровый голод, поэтому необходимо создать целую систему подготовки кадров, начиная со школы. Так, в 2022 году число бюджетных мест на инженерные специальности превышало количество учеников, сдавших профильную математику и физику. Поэтому в 2023 году по инициативе губернатора в регионе ввели поощрение учителям за каждого ученика, который сдает профильную математику и физику.