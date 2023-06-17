РКН заявил, что компании РФ могут потерять контакты с клиентами, используя иномессенджеры

По словам замглавы ведомства Милоша Вагнера, уже были случаи, когда магазины приложений внезапно удаляли приложения российских банков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Российские организации, которые продолжают рабочую коммуникацию с клиентами в иностранных мессенджерах, рискую потерять с ними контакт в один момент, если руководство платформ внезапно изменит свою позицию. Об этом в субботу предупредил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сегодня компании стараются уйти от ситуации, когда идет прямая передача персональных данных, но сохраняют коммуникацию с клиентом через те же иностранные мессенджеры. Но ведь проблема в том, что если завтра владельцы этих мессенджеров передумают поддерживать российские компании, то все клиенты одномоментно у этих организаций потеряют с ними связь", - сказал он в кулуарах форума журналистам.

По словам Вагнера, такие случаи уже были - например, когда магазины приложений внезапно удаляли приложения российских банков.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2023 года в силу вступают поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в конце прошлого года. Теперь закон запрещает передачу платежной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания. Подобный запрет распространяется на компании с государственным участием и финансовые организации.

К иностранным Роскомнадзор отнес девять мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.