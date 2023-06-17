"Автоваз" назвал стоимость новой Lada X-Cross 5

По словам президента компании Максима Соколова, средняя цена автомобиля составит до 2,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Цена нового автомобиля "Автоваза" Lada X-Cross 5 составит до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Об этом заявил в субботу президент компании Максим Соколов.

"Цена достаточно адекватная, мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, <…> но в среднем цена будет до 2,5 млн [рублей] в зависимости от комплектации автомобиля", - сказал он.

17 июня компания "Автоваз" перезапустила производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5.

Как уточнили в компании, городской кроссовер оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В автомобиле установлены интеллектуальные системы безопасности ADAS: контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения. Кузов оснащен панорамной крышей. Интерьер выполнен в спортивном стиле с применением эко-кожи, мягкого пластика и вставки под дерево.