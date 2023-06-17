В ВЭБ.РФ заявили, что США могут войти в рецессию в конце 2023 года

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач назвал экономический спад в американской экономике неизбежным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Рецессия в США неизбежна и может наступить в четвертом квартале текущего года. Такое мнение выразил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что рецессия будет. Если брать США, наша оценка роста, скорее, 0,8%. У них два квартала в прошлом году был минус, сейчас экономика растет, но я думаю, что с большой вероятностью в конце года, четвертом квартале, и начале 2024 года там будет рецессия. Будет ли она длительной или все-таки это будет такая небольшая коррекция, сейчас сказать сложно. Я думаю, что рецессии им не избежать", - сказал он.

Клепач также дал прогноз на перспективы экономики Германии, которая уже находится в технической рецессии. По его мнению, положительного роста не будет, несмотря на то, что Международный валютный фонд дает другие оценки.

Как обратил внимание главный экономист ВЭБ.РФ, рецессии в западных странах являются серьезным риском и угрозой. "Учитывая, в каких "дружественных" отношениях мы находимся сейчас с этим миром, чем хуже для них, тем вроде как и лучше, но это не всегда так, потому что рецессия в мировой экономике, тем более в таких ведущих странах, означает падение сырьевых цен, падение цен на топливо, нефть, газ, что для нас означает дополнительные потери", - добавил он.

Говоря о состоянии российской экономики после введения Западом санкций, Клепач отметил, что она адаптируется и поднимается, но падение прошлого года еще не компенсировано. "Вопрос не только в том, что этот год пока выглядит лучше, чем мы ожидали, это хороший результат, но нам очень важно набрать силу и перейти к устойчиво высоким темпам роста, более высоким чем мировые", - подчеркнул он.