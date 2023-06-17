Компания из Дагестана намерена поставить в Узбекистан датчики для добычи урана

В планах также организовать поставки автоматизированных реле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Компания "Домалогика" из Дагестана поставит измерительные датчики для добычи урана в Узбекистан. Экспортный контракт и потенциал компании презентовал директор Центра поддержки экспорта республики Руслан Абаскулиев у стенда региона на Петербургском международном экономическом форуме.

"Представители дагестанской компании "Домалогика" с узбекской компанией "Энергоприбор" заключили контракт на поставку высокотехнологичной продукции, производимой в Дагестане, на сумму более $3,5 млн. Данное соглашение весьма актуально в рамках переориентации экспорта и поставок товаров российского производства, несмотря на санкционное давление", - сообщается в Telegram-канале центра поддержки экспорта региона.

По словам гендиректора компании "Домалогика" Хасая Юсупанова, соглашение подписали при содействии Центра поддержки экспорта Дагестана. "Мы будем поставлять глубинные гидростатические датчики для предприятия по добыче урана, а также сами автоматизированные реле", - приводятся слова Юсупанова.