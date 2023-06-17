В Дагестане намерены передать более 4,5 тыс. км бесхозных газовых сетей "Газпрому"

На проведение кадастровых работ по привязке объектов к земельным участкам и установлению охранных зон направят 60 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. В Дагестане планируют передать в собственность "Газпром межрегионгаз" более 4,5 тыс. бесхозных газовых сетей региона в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Меликов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Минимуществом Дагестана совместно с "Газпром межрегионгаз" прорабатывается вопрос о приватизации 605 объектов газораспределения общей протяженностью более 4,5 тыс. км", - сказал Меликов.

По его словам, планируется продажа 282 объектов газораспределения, протяженностью более 1,6 тыс. км в первом полугодии 2023 года. Оставшиеся 308 объектов протяженностью порядка 3 тыс. км планируют консолидировать во втором полугодии.

"По ним мы выделили дополнительные средства в размере 60 млн рублей для проведения кадастровых работ по привязке объектов к земельным участкам и установлению охранных зон",- добавил глава региона.

Ранее на полях ПМЭФ состоялась рабочая встреча главы региона Сергея Меликова с генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. Стороны обсудили программу развития газоснабжения и газификации республики, рассчитанную до 2025 года, которая была актуализирована. В рамках пятилетней программы компания планирует провести реконструкцию и техническое перевооружение 36 газораспределительных станций, а также реконструкцию трех газопроводов-отводов со станции "Кизляр" и к селам Белиджи и Новолак.