Дагестан прорабатывает запуск авиарейсов в Минск и Тегеран

В планах также наладить авиасообщение с Ярославлем и Волгоградом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Дагестан планирует наладить авиасообщение с Минском, Тегераном, а также Ярославлем и Волгоградом. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Меликов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Дальнейшее расширение авиамаршрутной сети является приоритетным направлением социально-экономического развития Дагестана с учетом имеющегося туристического потенциала. В настоящее время прорабатываются новые перспективные направления по внутренним авиарейсам - Ярославль, Волгоград, по международным - Минск, Тегеран",- сказал Меликов.

Ранее в махачкалинском аэропорту сообщали, что пассажиропоток воздушной гавани за первый квартал 2023 года составил более 500 тыс. человек. Показатель вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самыми популярными международными направлениями стали: Стамбул (Турция), Дубай и Шарджа (ОАЭ). По России из Махачкалы чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сургут.