17 июня, 16:10,
обновлено 17 июня, 16:58
Военная операция на Украине

Путин заявил, что продовольственный кризис в мире вызван не СВО, а действиями Запада

По словам президента, он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с коронавирусной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Мировой продовольственный кризис возник не из-за специальной военной операции на Украине, а из-за действий западных стран. Об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями африканских стран.

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"Кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине, он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции", - сказал глава российского государства.

"По сути, проводя огромную эмиссию, в США было около $9 трлн, в Европе где-то в районе €5 трлн, они как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны. Я не буду вдаваться в детали, но это, как у нас говорят, медицинский факт, очевидная вещь", - добавил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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