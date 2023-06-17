Путин заявил, что продовольствие по зерновой сделке не идет в Африку

Президента назвал это обманом со стороны Запада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал обманом со стороны Запада то, что продовольствие в рамках зерновой сделки не идет в нуждающиеся страны Африки.

"Эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. 31,7 млн тонн вывезено, а только 3% ушло в нуждающиеся страны Африки. Это разве не обман?" - сказал Путин в субботу на встрече с лидерами и представителями африканских стран.