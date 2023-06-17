Более 900 соглашений и развитие новых технологий. Итоги ПМЭФ-2023

На форуме заключили договоренности на общую сумму в почти 4 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. XXVI Петербургский международный экономический форум завершил работу, за прошедшие дни подписали более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей. Советник президента России Антон Кобяков охарактеризовал его как "форум победителей и институт национального развития", в свободное время гости форума успели съесть 4,5 тонны мороженого, 1 тонну черешни, 400 кг клубники и увидели 200 арабских танцев.

Подводя итоги 2023 года, губернатор города Александр Беглов сообщил ТАСС, что в этот раз форум прошел на самом высоком уровне, приехало много иностранных партнеров, в их числе представители Китая и Кубы.

"Надо отметить, что некоторые из наших надежных партнеров приехали независимо ни от чего, - это венгерский бизнес. То есть политика политикой, а бизнес бизнесом. Для нас было очень важно, что на форум приехали наши регионы, с которыми мы заключили более 30 соглашений на сумму свыше полтриллиона рублей", - отметил Беглов.

Страной - гостем форума 2023 года стали ОАЭ, ожидаемо эта делегация была самой большой - 200 человек. Гости из эмиратов дарили посетителям открытки, на которых арабской вязью были написаны их имена, а также угощали шоколадными конфетами и финиками, кроме того, продемонстрировали национальные танцы. Представители ОАЭ рассказали ТАСС, что за четыре дня успели исполнить арабский мужской танец примерно 200 раз.

"Этот танец мы исполняем на свадьбах и прочих важных торжествах. В руках у исполнителей бамбуковые полочки, когда мы их вращаем, это означает, что ты контролируешь все вокруг, но как только ты теряешь концентрацию, она падает, а значит, контроль утерян, но важно его сохранять прежде всего в себе", - отметил один из гостей из ОАЭ.

Новые технологии

Высокие технологии и новые разработки в различных сферах стали неотъемлемой частью ПМЭФ. В 2023 году "Газпром" представил визуальный манифест, созданный с помощью нейросетей "Энергия в людях". На огромных экранах демонстрировался визуальный ряд, включающий 12 разных героев различных профессий компании, для этого было проанализировано более 200 тыс. лиц сотрудников компании.

Новые технологические решения продемонстрировали другие компании и регионы. Самарская область представила портативный набор для медицинского осмотра, компании из Пермской области показала работу 3D-принтера и специализированного дрона для проверки состояния труб, он активно используется для анализа газопроводов. На стенде ВЭБ.РФ гостям продемонстрировали современные протезы для рук, которые позволяют пользоваться сенсорными экранами за счет специального покрытия.

ЛДПР впервые продемонстрировала работу политического алгоритма "Жириновский", который призван стать "цифровым учеником" основателя партии Владимира Жириновского. Нейросеть создали на основе выступлений, заявлений и трудов политика.

Угощения на форуме

Несколько компаний-участников, в том числе из новых регионов, представили на ПМЭФ свою продукцию. Между сессиями, интервью и подписаниями соглашений участники дегустировали мороженое, фрукты и напитки.

"Мы привезли на форум около 4,5 тонны мороженного 15 разновидностей - это целая фура, примерно рассчитывали, [чтобы приходилось] на каждого участника по три порции за четыре дня. Было съедено почти все мороженое", - сообщила ТАСС замдиректора по связям с общественностью ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" Людмила Манько.

Заместитель министра АПК и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов рассказал в свою очередь ТАСС, что привез для гостей 1 тонну черешни, а из Белгородской области привезли 400 кг клубники. На стенде Краснодарского края сообщили, что за время форума его участники успели выпить 750 литров кубанского вина, также были представлены напитки 20 виноделен различных регионов России.

Кроме того, на память о событии многие покупали одежду и сувенирную продукцию с символикой ПМЭФ. Как отметила заместитель руководителя дирекции дизайна и оформления Фонда Росконгресс Диана Бегларян, новая коллекция была распродана за три дня, особой популярностью пользовались футболки, так же по причине очень теплой погоды в городе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.