В Кабардино-Балкарии намерены развивать золотодобывающую отрасль

По словам губернатора региона Казбека Кокова, помимо доходов в бюджет республики, это даст еще и рабочие места

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Золотодобывающая отрасль начнет развиваться в Кабардино-Балкарии, это даст дополнительные доходы региональному бюджету, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Специалисты считают, что месторождение имени Михайлова является крупнейшим в европейской части России, данный участок недр имеет федеральное значение. Для республики это открывает возможности в области дальнейшего комплексного геологического изучения и мониторинга состояния недр, создания благоприятных условий освоения природных ресурсов и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В перспективе это станет основой для создания и развития в регионе золотодобывающей отрасли, что, помимо доходов в бюджет республики, даст еще и рабочие места", - рассказал Коков.

Он добавил, что геологоразведочные работы на территории республики велись в рамках заключенного на ПМЭФ-2021 соглашения Кабардино-Балкарии с холдингом "Росгеология", и они уже дали свой результат.

Ранее компания "Эльбрусметалл-золото", входящая в госкорпорацию "Ростех", была признана победителем в аукционе на участок недр федерального значения имени Б.К. Михайлова в КБР. Запасы месторождения оцениваются в 87,7 тонн золота и 207,7 тонн серебра.