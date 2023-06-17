Проект строительства Верхнебаксанской малой ГЭС в КБР находится на стадии согласования

По данным главы региона Казбека Кокова, ее установленная мощность достигнет 23,2 МВт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Проект строительства Верхнебаксанской малой гидроэлектростанции в Кабардино-Балкарии находится на стадии согласования, сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На территории Кабардино-Балкарии эксплуатируется восемь малых гидроэлектростанций общей мощностью 220,1 МВт. Все гидроэлектростанции КБР являются подразделениями ПАО "Русгидро".

"Сейчас на стадии согласований находится проект строительства Верхнебаксанской малой ГЭС на правом притоке Адыр-Суу установленной мощностью 23,2 МВт. На прошлом Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение по ее строительству с генеральным директором - председателем правления ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным", - рассказал Коков.

Он пояснил, что "Русгидро" строит в КБР Черекскую малую ГЭС мощностью 23,4 МВт в районе селения Псыгансу - это четвертая ступень каскада Нижне-Черекских ГЭС - крупнейшего гидроэнергетического комплекса республики. С вводом ее в строй в 2024 году установленная мощность каскада достигнет 179 МВт.

"Строительство объектов гидроэнергетики в нашем регионе способствует созданию устойчивой энергетической основы для раскрытия рекреационного потенциала горных территорий - а это одно из основных направлений перспективного развития Кабардино-Балкарии. Кроме того, это дополнительный стимул к развитию горнорудной промышленности, возрождению Тырныаузского горно-обогатительного комбината и ряда других проектов", - считает Коков.