Рост доходов Кабардино-Балкарии от малого бизнеса вырос за два года на 30%

Показатель составил 1,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Кабардино-Балкарии за два года вырос на 30% и составил 1,7 млрд рублей. Количество самозанятых в регионе за три года увеличилось на 1,5 тыс., сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Развитие малого и среднего предпринимательства - это также один из ключевых драйверов экономики. В республике отмечается рост предпринимательской активности. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за последние три года выросло на 1,5 тыс. субъектов, в статусе самозанятых зарегистрировались более 60 тыс. человек. Два года назад эта цифра равнялась 13 тыс. К слову, за этот же период объем собственных доходов республики от субъектов малого и среднего бизнеса составил 1,7 млрд рублей: относительно 2021 года рост составил 30%", - рассказал Коков.

По его словам, тенденция увеличения числа самозанятых в регионе сохраняется, с начала года в этом статусе в республике зарегистрировались еще порядка 5 тыс. новых предпринимателей. "Это стало возможным благодаря комплексу антикризисных мер, принятых правительством России в связи с санкциями, а также плановым мерам господдержки, которые в последние годы расширяются. Бизнес в республике устоял, адаптировался и даже нашел новые возможности для развития, что положительно сказывается в целом на социально-экономической ситуации в регионе", - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.