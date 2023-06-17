Херсонская область заключила на ПМЭФ 22 соглашения

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, в частности, достигнуты договоренности с 15 регионами о совместной работе по ключевым сферам развития

ГЕНИЧЕСК, 17 июня. /ТАСС/. Делегация Херсонской области, впервые участвовавшая в Петербургском международном экономическом форуме, заключила 22 соглашения о сотрудничестве, сообщил в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Делегация Херсонской области завершила работу на дебютном для нас Петербургском международном экономическом форуме 2023 года. По его итогам мы заключили 22 соглашения о сотрудничестве с российскими регионами, федеральными организациями и представительствами зарубежных компаний", - написал он.

Он уточнил, что делегация Херсонской области на ПМЭФ-2023 провела десятки встреч, в рамках которых заключили соглашения с Кабардино-Балкарией, Калмыкией, Мордовией, акционерным обществом "Росагролизинг", Агентством стратегических инициатив, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и фондом "Наш спорт".

"Отдельно министерством экономического развития заключены соглашения более чем с 15 регионами о сотрудничестве и совместной работе по ключевым сферам развития регионов. Мы непрерывно развиваем связи в ключевых отраслях экономики, эффективно используем инновационный опыт успешных регионов для динамичной интеграции Херсонской области в экономику Российской Федерации", - добавил Сальдо.