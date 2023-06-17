Глава КБР сообщил о строительстве модульных гостиниц на 300 мест в республике

По словам Казбека Кокова, вложения в такие объекты растут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Модульные гостиницы на 300 мест строят в Кабардино-Балкарии, вложения в подобные объекты растут. На создание модульных отелей ежегодно выделяют десятки миллионов рублей, сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В 2022 году решением правительства России регионы получили средства на эти цели. Совместно с Минэкономразвития России на рекреационных территориях реализуются проекты на 300 новых мест размещения. Кроме того, республика на условиях софинансирования вошла в число регионов, которым будут выделены средства на поддержку инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Кабардино-Балкария получит 96,4 млн рублей на создание модульных отелей в 2023 году и 86,1 млн рублей - в 2024 году", - рассказал Коков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц. "Там мы тоже постараемся поучаствовать. Внутренний туризм в России только начинает набирать обороты, и курортный потенциал Кабардино-Балкарии еще предстоит раскрыть", - добавил Коков.

По его данным, в 2022 году в Кабардино-Балкарии отдохнули 1,2 млн человек, что на 11,7% больше показателя 2021 году. "Мы прогнозируем двухмиллионный порог турпотока уже к 2025 году, а к 2030 [году] ожидаем увеличение турпотока только на курорте "Эльбрус" до 1,2 млн человек в год", - уточнил Коков, отметив, что тенденция сохраняется и в первые три месяца 2023 года, турпоток увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.