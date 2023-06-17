Подъезды к Кирову со стороны аэропорта и ж/д вокзала намерены обеспечить связью 4G к осени

По словам главы региона Александра Соколова, планируется установить дополнительные опоры для размещения базовых станций мобильных операторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. В Кировской области планируют в сентябре обеспечить подъезды к Кирову со стороны аэропорта и железнодорожного вокзала связью стандарта 4G, что поможет повысить туристическую привлекательность города в преддверие 650-летия. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Александр Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Несомненно, одну из решающих ролей в уровне туристической привлекательности территории играет доступность инфраструктуры связи. В канун большого юбилея было принято решение выделить средства, в том числе из регионального бюджета, для реализации беспрецедентной для нашей области программы по развитию инфраструктуры связи. Так, на подъездах к городу со стороны аэропорта и железнодорожного вокзала будут установлены дополнительные опоры для размещения базовых станций мобильных операторов. Работы по согласованию точек размещения завершены, планируется, что уже в сентябре "ворота города" будут обеспечены связью стандарта 4G", - сказал Соколов.

Жители Кирова ранее жаловались на неустойчивую связь на подъездах к городу, а также на трассах между населенных пунктами в некоторых районах.

Подготовка к юбилею Кирова

Юбилей Кирова будут отмечать в 2024 году. К празднованию планируют привести в порядок многие здания в городе. Предстоит реконструкция Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского художественного музея, драмтеатра, ведется ремонт фасадов жилых домов, планируется ремонт аэровокзального комплекса, обновление фасада железнодорожного вокзала, строительство фиджитал-центра. В план включили работы по рекультивации свалки в поселке Костино, расчистке реки Хлыновки, благоустройству парка имени С. М. Кирова, Александровского сада, обновлению площади перед областной филармонией.

Событийная часть плана мероприятий к юбилею включает гастроли Большого и Мариинского театров, проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров, краеведческого квеста, фестиваля граффити, фиджитал-турнира, мероприятий по продвижению Кировской области за пределами региона, в том числе на ВДНХ.