В Кировской области объем инвестиций в газификацию планируют увеличить на 15%

В программу предполагается вложить более 5 млрд рублей в 2024 году

КИРОВ, 17 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций по программе газификации Кировской области увеличится в 2024 году на 15% - до 5 млрд 44 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Киров" и АО "Газпром газораспределение Киров" Александр Чиликин.

"Объем инвестиций в 2023 году составит 4,37 млрд рублей, в 2024 году - более 5 млрд рублей" , - сказал Чиликин.

Он отметил, что согласно подписанной в декабре 2020 года программе развития газоснабжения и газификации Кировской области инвестиции ПАО "Газпром" должны были распределяться с понижающим эффектом: в 2021 году - 2 млрд рублей, в 2022 году - 933 млн рублей, в 2023 году - 725 млн рублей, в 2024 году - 410 млн рублей и в 2025 году - 65 млн рублей. Однако правительство региона и группа компаний "Газпром" скорректировали программу, объем инвестиций увеличили в шесть раз.

По данным "Газпром газораспределение Киров", в 2022 году в регионе построили свыше 540 км газопроводов, проложили 229 новых распределительных газопроводов в 135 населенных пунктах в 17 муниципальных образованиях. До границ почти 12 тыс. земельных участков построили газопроводы. В 2023 году стоят задачи по газификации всех слобод и деревень МО "Город Киров", города Котельнича, а также по подведению сетевого газа в Белохолуницкий район. В общей сложности планируется построить более 500 км газовых сетей, из которых только по догазификации - 400 км. В результате еще более 5 тыс. семей смогут перейти на газ.