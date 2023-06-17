Кировская область намерена увеличить объем предоставляемого в пользование леса на 15%

По словам губернатора Александра Соколова, в регионе лес в приоритетном порядке будут предоставлять тем, кто имеет глубокую переработку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. В Кировской области планируют увеличить объем предоставляемого в пользование леса на 1,6 млн куб.м, или на 15% в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС в субботу губернатор региона Александр Соколов в кулуарах XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Расчетная лесосека Кировской области составляет ориентировочно почти 16 млн куб.м древесины, при этом в пользование в 2022 году было предоставлено порядка 10,4 млн куб.м древесины. Леса катастрофически не хватает и малым, и большим, и средним пользователям. Уже в этом году мы планируем увеличить объем предоставленного в пользование леса на 1,6 млн куб.м", - сказал Соколов.

Он подчеркнул, что в регионе лес в приоритетном порядке будут предоставлять тем, кто имеет глубокую переработку, а не вывозит лес-кругляк из региона. Также власти намерены поддерживать конкурентность на рынке.

"Год назад заявил, что никаких новых лесных супермонстров [вроде] "Кировлеса" у нас больше не будет - это изначально коррупционная схема распределения ресурсов. Кировская область меняет репутацию в этой отрасли, ощутил это на встрече с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Мы становимся инвестиционно привлекательным регионом, где инвесторам дают "зеленый свет" и держат слово. Пример - инвестпроект Вятского фанерного комбината, который завис в 2021 году, но нам удалось договориться по всем вопросам, снять все застарелые проблемы, и на ПМЭФ мы подписали соглашение с "Сегежа групп", - рассказал губернатор.

По его словам, компания готова вкладывать миллиардные инвестиции в развитие Кировской области, создавать сотни новых рабочих мест. Запуск третьей очереди даст около 400 млн дополнительных налогов в бюджет региона ежегодно.