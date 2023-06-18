18 июня, 03:11

Nidec и Embraer создадут предприятие по выпуску двигателей для летающих автомобилей

Предприятие, получившее название Nidec Aerospace, будет функционировать на территории Соединенных Штатов

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Корпорация Nidec и компания Embraer создадут совместное предприятие по выпуску двигателей для электрических летающих автомобилей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте Nidec.

Предприятие, получившее название Nidec Aerospace, будет функционировать на территории США. Ему окажут поддержку заводы обоих участников проекта, расположенные в Мексике и Бразилии. Впоследствии оно начнет выпускать двигатели и для неэлектрических летающих автомобилей.

Ожидается, что Nidec получит 51% акций предприятия, Embraer обеспечит себе 49% акций. Договоренность будет официально заключена во второй половине 2023 года после прохождения проверок надзорных ведомств. 

Теги:
БразилияЯпонияСША
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