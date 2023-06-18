В Китае заявили о проработке ослабления ограничений для зарубежных инвестиций на Хайнане

Заместитель генсекретаря Госкомитета по делам развития и реформ республики Юань Да отметил, что Пекин изучает новые возможности с учетом опыта, накопленного за последние несколько лет

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Центральное правительство КНР рассматривает возможности для дальнейшего ослабления ограничений на некоторые виды иностранных инвестиций на острове Хайнань. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Госкомитета по делам развития и реформ Китая Юань Да.

"Мы будем на рациональной основе сокращать список ограничений на зарубежные инвестиции, <...> прорабатывать соответствующие меры для Хайнаньского порта свободной торговли", - сообщил он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, власти Китая изучают новые возможности с учетом опыта, который был накоплен за последние несколько лет. Особое внимание, по его словам, уделяется ситуации в регионах, а также их потребностям в увеличении объема иностранного капитала.

"Мы продолжим проводить ряд мероприятий по продвижению международного сотрудничества в области отраслевых инвестиций, предоставим площадку для транснациональных компаний", - добавил Юань Да. По его словам, китайские власти будут целенаправленно повышать уровень государственных услуг, которыми могут воспользоваться зарубежные инвесторы.

В КНР 1 января вступили в силу новые меры по продвижению международного инвестиционного сотрудничества. Официальный список стимулирующих методов был расширен на 239 пунктов. Таким образом, правительство задействовало множество новых инструментов, позволяющих иностранным компаниям более гибко и эффективно взаимодействовать с китайскими партнерами.

Согласно официальному плану, к 2025 году Хайнань перейдет к офшорной торгово-экономической модели развития, в связи с чем пункты таможенного контроля провинции прекратят работу в нынешнем режиме. Для этого уже созданы необходимые условия, а в течение ближайших полутора лет власти планируют согласовать второстепенные детали нового механизма. Жители острова станут относиться к категории населения территории с особым юридическим статусом, отличающимся от прочих граждан материкового Китая.