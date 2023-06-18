Эксперт заявил, что геополитические изменения стимулируют энергосотрудничество КНР и РФ

Замдиректора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй также напомнил, что мировому сообществу необходимо решать задачи низкоуглеродного развития

ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Геополитические трансформации в мире создают новые возможности и стимулируют сотрудничество КНР с Россией в энергетической сфере. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС в воскресенье заместитель директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй.

"Возникли новые тенденции, например обусловленные новыми геополитическими конфликтами, воздействие которых оказалось многосторонним. Я считаю, что, в частности, на этом фоне появилось много благоприятных возможностей для продвижения сотрудничества Китая и РФ в энергетической сфере, - сказал он. - Мы наблюдаем за тем, как Россия уделяет все больше внимания энергетическому взаимодействию в восточном направлении".

Как отметил эксперт, в условиях непростой международной ситуации китайские власти "прекрасно понимают позицию России". Он также напомнил, что мировому сообществу необходимо решать задачи низкоуглеродного развития, а поставки газа и электроэнергии из РФ позволяют существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.

По словам Лю Сюя, важной составляющей торгово-экономического сотрудничества двух государств следует считать и импорт российской нефти. Он отметил, что такие проекты не исключают многостороннего взаимодействия, например с вовлечением партнеров из Казахстана.

"Кроме того, последние несколько лет в Китае растет экологически чистое потребление угля, мы ввозим все больше этого энергоносителя из-за границы, - добавил замдиректора. - Прежде КНР была страной, обеспечивающей свои потребности в угле, однако сейчас нам также требуется его ввозить. РФ - важный партнер по его импорту, в данном направлении мы добились многочисленных успехов".

Расширение сотрудничества

"Россия имеет очень богатые природные ресурсы, на традиционные энергоносители приходится значительная доля ее добычи и экспорта. РФ к тому же обладает огромным потенциалом в развитии новых источников энергии, который все еще задействован не полностью", - добавил Лю Сюй.

Он отметил, что китайские компании принимают активное участие в совместных проектах с Россией, стимулируя развитие ее отраслевой структуры в энергетической сфере. Эксперт также указал на стратегическую роль межправительственных механизмов, которые способствуют наращиванию сотрудничества между двумя странами.

"Это не просто коммерческое взаимодействие. Оно уже перешло из сферы межправительственного сотрудничества в плоскость частных контактов и носит целостный характер", - подытожил Лю Сюй.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок российского природного газа в Китай по дальневосточному маршруту. Договоренности были заключены в Москве и в Пекине 31 января, они определяют условия экспорта в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР. Кроме того, этот документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы, определяет механизм разрешения споров в случае их возникновения.

Россия - ведущий экспортер нефти и газа в Китай. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в КНР вырос на 8,2%, составив 86,24 млн тонн, а СПГ - на 44% (до 6,5 млн тонн). Что касается трубопроводного газа, согласно статистике РФ, поставки по газопроводу "Сила Сибири" за этот период увеличились на 49%, до рекордных 15,5 млрд куб. м.

Кроме того, Россия уверенно наращивает в Китай угольные поставки. Согласно официальной статистике, в прошлом году РФ увеличила объем экспорта каменного угля в КНР на 11,2%, до 59,52 млн тонн.