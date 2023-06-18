В СФ сообщили о разработке законопроекта о минимальном лимите при покупке товаров на бирже

По словам вице-спикера палаты Николая Журавлева, документ призван обеспечить создание национальной системы ценовых индикаторов, "которая будет способствовать формированию прозрачных механизмов ценообразования"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сенаторы совместно с Минфином, Центробанком и ФАС подготовили законопроект об установлении возможного минимального лимита при покупке товаров на бирже, сообщил ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Мы вместе с коллегами из Центрального банка, Минфина, ФАС с рынком подготовили законопроект, который предусматривает несколько изменений. В частности, это установление обязательного лимита покупки на бирже по ряду товаров. Мы понимаем, что многие товары, которые впоследствии влияют на формирование цены на другие товары, тоже являются, по сути, стратегическими или квазистратегическими, поэтому регулирование по минимальному лимиту торговли на бирже для них мы тоже предлагаем ввести, правительство по предложению ФАС будет устанавливать перечень этих товаров", - пояснил Журавлев в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Но он [перечень товаров], совершенно очевидно, должен быть гораздо более широкий, нежели, например, только нефть, газ и удобрения", - добавил вице-спикер Совфеда.

Как уточнил Журавлев ТАСС, законопроект призван обеспечить создание национальной системы ценовых индикаторов, "которая будет способствовать формированию прозрачных механизмов ценообразования". "Это в том числе снизит необходимость использования административных мер по сдерживанию цен на товары. А, главное, позволит обеспечить прозрачную, качественную и независимую информационно-аналитическую поддержку участникам рынка", - подчеркнул сенатор, добавив, что индикаторы в том числе используются и при формировании экспортных цен.

Ранее председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) Александр Осмоловский заявил, что Белоруссия считает важным создание в Российской Федерации ценовых индикаторов в связи с переориентацией товарных потоков на рынок РФ после введения западных санкций. Он считает, что "сегодня пришло время создать национальные информационные агентства либо индикаторы на бирже".