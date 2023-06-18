18 июня, 07:28

Правительство направит почти 3 млрд рублей новым регионам на докапитализацию ФРП

Принятое решение направлено на интеграцию предприятий новых регионов в общую систему поддержки и развития промышленности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 2,9 млрд рублей получат Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области на докапитализацию региональных фондов развития промышленности (ФРП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Благодаря докапитализации будет обеспечена финансовая поддержка промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в новых регионах", - говорится в сообщении на сайте кабмина, опубликованном в воскресенье.

Отмечается, что это решение направлено на интеграцию предприятий новых регионов в общую систему поддержки и развития промышленности в РФ. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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