В Пермском крае запустили предприятие по производству аммиака, карбамида и меламина

Производственный комплекс начали строить в 2017 году

ТАСС, 18 июня. Предприятие органической химии запустили в Губахе Пермского края. Там будут производить аммиак, карбамид и меламин, сообщил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин.

"Историческое событие для Губахи и всей промышленности региона - "Метафракс кемикалс" запустил производство аммиака, карбамида и меламина. Теперь у нас работает одно из крупнейших в России предприятий в отрасли органической химии, на котором будет выпускаться импортозамещающая, качественная и конкурентоспособная продукция", - написал Махонин.

Производственный комплекс начали строить в 2017 году. По планам, возможно производство почти 600 тыс. т карбамида, более 300 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год.

"Создано 400 новых высококвалифицированных рабочих мест, для сотрудников построено шесть многоэтажных домов, проделана большая работа по благоустройству города", - отметил Махонин.

ПАО "Метафракс" - производитель метанола и его производных в России. Головное предприятие находится в Губахе.