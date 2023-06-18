СМИ: Абрамович хочет, чтобы часть средств от продажи ФК "Челси" досталась россиянам

Газета The Mail on Sunday при этом отметила, что передача средств Украине, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны бизнесмена, который попал в санкционный список

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Роман Абрамович настаивает на том, чтобы средства от продажи ранее принадлежавшего ему английского футбольного клуба (ФК) "Челси" достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от военных действий. Об этом в воскресенье сообщила газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Издание отметило, что власти Великобритании и Евросоюза вряд ли согласятся на такие условия. При этом, как подчеркнула газета, передача средств от продажи "Челси" Украине, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны Абрамовича, который попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в королевстве были заморожены.

24 мая прошлого года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,45 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,2 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,24 млрд) - вложено в его развитие.

25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. Власти королевства указывали, что намерены проконтролировать передачу средств от продажи "Челси" благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем

14 июня газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники проинформировала, что перевод Великобританией средств от продажи "Челси" на Украину задерживается из-за позиции властей Евросоюза. По ее данным, правительство Соединенного Королевства ведет консультации с ЕС о том, как должны быть использованы средства: либо их необходимо направить на нужды украинских беженцев, на чем настаивает Лондон, либо же использовать их непосредственно на Украине, как предлагает Брюссель. Издание указало, что британские власти контактируют с ЕС по этому вопросу в связи с тем, что Абрамович с 2021 года является гражданином Португалии.

В то же время источники газеты, знакомые с ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем, утверждали, что стороны за последнее время приблизились к заключению договоренностей об использовании средств от продажи "Челси". По предварительной информации, Великобритания готова согласиться с доводами, что эти деньги должны быть потрачены исключительно на Украине.

Отсутствие ясности

В свою очередь The Mail on Sunday отметила, что средства могут не дойти до пострадавших до конца года. "Мы хотим убедиться, что деньги попадут исключительно к тем, для кого они предназначены. Мне необходима полная уверенность", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, слова которого приводит газета. Источники таблоида добавили, что в специальном фонде, созданном "Челси" для распределения средств, надеялись на их перевод гуманитарным организациям еще летом прошлого года, однако пока ситуация не сдвинулась с места.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.