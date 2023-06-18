18 июня, 10:49
ПМЭФ

Костин заявил, что держать сбережения в западных валютах сегодня "очень опасно"

Егор Алеев/ ТАСС
Председатель правления ВТБ Андрей Костин
© Егор Алеев/ ТАСС

Председатель правления ВТБ подчеркнул, что все больше расчетов в области внешней торговли проводится именно в рублях

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Держать свои сбережения в западных валютах на сегодняшний день "очень опасно", поэтому лучше держать их в рублях. Об этом в воскресенье заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в комментарии для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Я думаю, что да, - сказал глава банка в ответ на вопрос, советует ли он хранить сбережения в рублях. - Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях".

Костин подчеркнул, что сегодня все больше расчетов в области внешней торговли проводится именно в рублях. 

Теги:
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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