Путин заверил, что РФ стимулирует военную промышленность в части разработки беспилотников

Глава государства сообщил об этом в ответ на просьбу военкора Евгения Поддубного обратить внимание на такое производство

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разработке беспилотников уделяется большое внимание в военной промышленности РФ, заверил президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами. Часть общения показана в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В частности, военкор Евгений Поддубный попросил главу государства обратить внимание и больше стимулировать военную промышленность в плане активной работы по разработке беспилотников.

"Да, да. Мы делаем это, Жень, мы делаем это", - ответил Путин.