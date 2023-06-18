18 июня, 11:35

Путин заверил, что РФ стимулирует военную промышленность в части разработки беспилотников

Глава государства сообщил об этом в ответ на просьбу военкора Евгения Поддубного обратить внимание на такое производство

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разработке беспилотников уделяется большое внимание в военной промышленности РФ, заверил президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами. Часть общения показана в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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В частности, военкор Евгений Поддубный попросил главу государства обратить внимание и больше стимулировать военную промышленность в плане активной работы по разработке беспилотников.

"Да, да. Мы делаем это, Жень, мы делаем это", - ответил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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